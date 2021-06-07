В Челябинске ребенок погиб от удара таком

В Челябинске 10-летний мальчик погиб от удара током. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело ребенка с признаками поражения электрическим током обнаружили вечером 6 июня на территории одного из жилищных комплексов города.

По предварительным данным, мальчик взялся руками за оголенный провод лежащий на земле.

В настоящий момент следователи устанавливают, кому принадлежал технический объект, и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания на данном участке.