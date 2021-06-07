07 Июня 2021
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Общество Свердловская область
ванна (2019) | Фото:Накануне.RU

Часть Екатеринбурга и Березовский останутся без горячей воды. Причина

С 7 по 20 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ состоится полная остановка теплофикационного комплекса.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском филиале ПАО "Т Плюс", за это время будут выполнены работы, которые без полного останова оборудования станции провести невозможно. В течение двух недель будет произведена ревизия и ремонт газораспределительного пункта, а также замена и ремонт неотключаемой арматуры паропроводов. Кроме этого, запланировано улучшение эффективности работы охлаждающей циркуляционной системы станции: восстановление брызгальных сопел и оросителей на градирнях, очистка чаш градирен от иловых отложений и обследование циркуляционных водоводов.

Как отметили в компании, остановка ТЭЦ и вынужденные отключения горячей воды согласованы с администрацией Екатеринбурга. На этот период теплогенерирующие мощности электростанции частично заместятся мощностями Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной.

"Возможны ограничения горячего водоснабжения потребителей в микрорайонах Синие Камни и Пионерский на период наладки гидравлического режима теплосети. А горячее водоснабжение потребителей в микрорайоне ЖБИ и городе Березовский будет ограничено полностью до 21 июня", - добавили в "Т Плюс".

Напомним, что сегодня, 7 июня, в Екатеринбурге начнется второй этап централизованных опрессовок.

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Теги: ТЭЦ, остановка, Екатеринбург, вода, Березовский



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