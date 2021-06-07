07 Июня 2021
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Армия и ВПК В России За рубежом Москва
(2017) | Фото:

Путин подписал указ о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Ранее отказ России от участия в ДОН одобрили Госдума и Совет Федерации.

Впрочем, условия договора предусматривают, что окончательно из ДОН Россия выйдет только спустя полгода.

Напомним, в январе стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Всего участницами договора были 23 страны, а подписан он был в 1992 году. Согласно этому соглашению, страны-участницы могли свободно запускать разведывательные летательные аппараты друг над другом.

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Теги: владимир путин, договор по открытому небу, денонсация



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