Путин подписал указ о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Ранее отказ России от участия в ДОН одобрили Госдума и Совет Федерации.

Впрочем, условия договора предусматривают, что окончательно из ДОН Россия выйдет только спустя полгода.

Напомним, в январе стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Всего участницами договора были 23 страны, а подписан он был в 1992 году. Согласно этому соглашению, страны-участницы могли свободно запускать разведывательные летательные аппараты друг над другом.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.