На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

На территории Свердловской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сегодня в области ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дожди.

"Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела", - сообщают в ведомстве.

В частности, МЧС рекомендует прекратить все работы на открытом воздухе и высоте. Также не выходить на улицу без крайней необходимости и отключить в период грозы электроприборы. Водителям следует быть максимально бдительными при управлении транспортом, а также постараться не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль.

От незакрепленных уличных конструкций рекомендуется держаться подальше и обычным пешеходам. Переждать сильный ветер и грозу лучше дома, в офисе или кафе. Угроза здоровью и жизни возрастает около легких построек, линий электропередач, деревьев и строящихся или ремонтируемых зданий.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".