07 Июня 2021
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Общество За рубежом
Франциск и Варфоломей (2016) | Фото: miopapa.it

Процесс объединения Ватикана и Фанара близится к финишу - иерарх Фанара

Митрополит Италии и экзарх Южной Европы экуменического патриархата Поликарп (Ставропулос) заявил, что процесс объединения римо-католиков и фанариотов близится к завершению. Об этом пишет Vatican News.
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Он заявил, что римский папа Франциск и патриарх Варфоломей имеют одинаковые мысли и чувства и понимают, что "должны действовать вместе на благо человечества", тем более в условиях коронавируса. А руководит всем этим Святой Дух. И якобы православные и римо-католики уже едины, а Фанар и Ватикан это просто оформят официально. Ранее Поликарп назвал римского папу своим патриархом и любимым отцом.

Митрополит Пирейский Серафим, который ранее выступал против ухода Элладской Церкви в раскол, отметил, что Поликарп зовется епископом Православной Церкви, а называет папу своим отцом.

"Читая его, мы не могли поверить, что устами православного епископа произносятся слова, которые может произнести только фанатичный папский священнослужитель в православной одежде", - сказал митрополит Серафим.

Ранее мы писали, что объединение Фанара и Ватикана будет оформлено, скорее всего, в 2025 году, к 1700-летию Первого Вселенского собора.

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Теги: Ватикан, Фанар



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