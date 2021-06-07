Процесс объединения Ватикана и Фанара близится к финишу - иерарх Фанара

Митрополит Италии и экзарх Южной Европы экуменического патриархата Поликарп (Ставропулос) заявил, что процесс объединения римо-католиков и фанариотов близится к завершению. Об этом пишет Vatican News.

Он заявил, что римский папа Франциск и патриарх Варфоломей имеют одинаковые мысли и чувства и понимают, что "должны действовать вместе на благо человечества", тем более в условиях коронавируса. А руководит всем этим Святой Дух. И якобы православные и римо-католики уже едины, а Фанар и Ватикан это просто оформят официально. Ранее Поликарп назвал римского папу своим патриархом и любимым отцом.

Митрополит Пирейский Серафим, который ранее выступал против ухода Элладской Церкви в раскол, отметил, что Поликарп зовется епископом Православной Церкви, а называет папу своим отцом.

"Читая его, мы не могли поверить, что устами православного епископа произносятся слова, которые может произнести только фанатичный папский священнослужитель в православной одежде", - сказал митрополит Серафим.

Ранее мы писали, что объединение Фанара и Ватикана будет оформлено, скорее всего, в 2025 году, к 1700-летию Первого Вселенского собора.