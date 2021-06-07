07 Июня 2021
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Политика В России В бывшем СССР
Дмитрий Мазепин (2016) | Фото: news-vendor.com

Мазепин опроверг информацию о финансировании Telegram-канала NEXTA

Совладелец компаний "Уралкалий" и "Уралхим" Дмитрий Мазепин заявил, что никогда не финансировал белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

"Что касается вопроса о финансировании NEXTA, я могу ответить прямо и честно. Ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого Telegram-канала, потому что это противоречит моим взглядам", - цитирует бизнесмена ТАСС.

Напомним, о причастности Мазепина к финансированию канала заявил задержанный в Белоруссии экс-главред NEXTA Роман Протасевич.

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Теги: дмитрий мазепин, nexta, роман протасевич, белоруссия



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