Мазепин опроверг информацию о финансировании Telegram-канала NEXTA

Совладелец компаний "Уралкалий" и "Уралхим" Дмитрий Мазепин заявил, что никогда не финансировал белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

"Что касается вопроса о финансировании NEXTA, я могу ответить прямо и честно. Ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого Telegram-канала, потому что это противоречит моим взглядам", - цитирует бизнесмена ТАСС.

Напомним, о причастности Мазепина к финансированию канала заявил задержанный в Белоруссии экс-главред NEXTA Роман Протасевич.

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