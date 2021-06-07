07 Июня 2021
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Политика Дальневосточный ФО Приморский край
Олег Кожемяко (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

"Незыгарь": Недовольство работой Олега Кожемяко растет, в крае - постоянные скандалы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался на первой строчке в еженедельном рейтинге "Губернаторы под ударом", который публикует главный политический телеграм-канал "Незыгарь".

В качестве причин попадания Кожемяко на "расстрельную" первую строчку канал указывает негативную инерцию скандальных праймериз в регионе, также губернатор испытывает постоянные сложности в связи с уголовным делом и обысками у экс-мэра Владивостока Гуменюка. "Ставленник Кожемяко не справился с работой и попал под подозрение в связи с коррупционными схемами. Попытки сделать из экс-мэра стрелочника малоубедительны: эксперты говорят о потенциале дальнейших расследований и декриминализации региональной администрации, которая коснется и самого Кожемяко", – указывает "Незыгарь".

Учитывая внутриэлитную фронду, эксперты прогнозируют неблагоприятный для краевой власти электоральный период. Потенциал негатива усугубляют постоянные ЧП, хозяйственные провалы и сложности с их ликвидацией. На днях практически весь остров Русский во Владивостоке остался без света из-за обрыва кабеля с материка, это породило новую волну критики в адрес Кожемяко. Помимо этого, инспекция погранперехода "Пограничный" навлекла на Кожемяко критику полпреда Юрия Трутнева за "безобразное качество работ и неспособность завершить объект", пишет телеграм-канал.

Примечательно, что на этом фоне департамент информационной политики Приморского края решил тратить бюджеты на видеоролики о реализации нереализованных госпрограмм и борьбе губернатора Кожемяко с коррупцией на местах. "Ценники за работу вполне справедливые, однако объем заказных за бюджетный счет материалов, кажется, открыто говорит об отсутствии фактических успехов в регионе", – отмечал на днях известный телеграм-канал "Котел №6".

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Теги: Олег Кожемяко, губернаторы под ударом



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