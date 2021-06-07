07 Июня 2021
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Армия и ВПК
взятка деньги конверт (2010) | Фото:artbrikov.ru

Раскрыты детали дела о рекордной взятке в Минобороны

"Коммерсанту" удалось узнать новые детали уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны.

Речь идет о махинациях чиновников министерства. Как пишет издание, они покровительствовали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным. Он предложил одному из служащих продуправления ведомства Алексею Пожидаеву заранее сообщать ему о предстоящих государственных закупках.

По данным следствия, эту работу на себя взял сотрудник по фамилии Гринюк, за это ему посулили сумму до 20 миллионов рублей.

Через некоторое время чиновники сформировали преступную группу для поддержки подконтрольных Калитину фирм в тендерах на постоянной основе. Для этого они привлекли коллег из департамента размещения госзаказа Александра Борувкова и его заместителя.

Ранее суд приговорил Борувкова к 6 с половиной годам заключения за махинации с госконтрактами и взятку. По данным Следственного комитета, с 2014 года по 2017 год он создавал препятствия компаниям в конкурсах на госзаказы, в результате чего контракты заключали с организациями, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину.

Следствие посчитало, что контракты заключались на невыгодных условиях, ущерб составил более 650 млн рублей. Также, по данным следствия, Борувков получил от бизнесмена взятку в размере свыше 368 млн рублей.

Борувков признал свою вину. По приговору суда он должен выплатить 650 миллионов рублей по иску. Также суд оштрафовал его на сумму взятки.

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Теги: минобороны, рекордная взятка



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.03.2021 11:12 Мск Вынесен приговор по делу о рекордной взятке в Минобороны


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