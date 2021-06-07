Эксперты заявили об угрозе дефицита новостроек в небольших российских городах

Небольшие российские города могут столкнуться с дефицитом жилья из-за сокращения числа застройщиков. К этому приводит внедрение проектного финансирования на строительном рынке. Так, за минувший год число компаний, работающих в рамках закона о долевом строительстве, сократилось на 20%, а объем их текущего строительства уменьшился на 12%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитику "Метриума" по данным Единого ресурса застройщиков.

Большая часть сокращения застройщиков приходится на небольшие города. Так, в населенных пунктах, где проживает менее 50 тыс. человек, девелоперов за год стало меньше на 9%. В городах с населением 50–250 тыс.— на 14%, от 250 тыс. до 1 млн человек — на 8%. В городах-миллионниках число застройщиков выросло на 3%. Схожий тренд прослеживается в динамике строительства. Если в миллионниках площадь застройки снизилась на 3%, то в городах на 50–250 тыс. человек — на 14%.

Аналитики объясняют это низкой рентабельностью проектов в провинции, где меньше платежеспособных покупателей и разница между себестоимостью строительства и ценой продажи невысока.