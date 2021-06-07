Мосгорсуд продлил арест экс-схиигумена Сергия до конца лета

В понедельник Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста бывшему схиигумену Сергию. Экс-клирик должен остаться под стражей.

Согласно решению суда, Николай Романов будет находиться в СИЗО до 29 августа этого года.

Напомним, в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре, который контролировал отец Сергий, прошла спецоперация. В результате Романов был задержан силовиками. Недавно расследование по делу отлученного от церкви бывшего схиигумена было завершено. Сейчас он и его адвокаты знакомятся с материалами.

В конце мая Басманный суд принял решение оставить Сергия под стражей до 21 июня. А вчера Романов заявил, что "не вернется в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".