07 Июня 2021
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Экономика В России
Валентин Катасонов (2017) | Фото: kramola.info

Катасонов: Наконец-то до властей дошло, что доллар ненадежен

Доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов приветствовал решение властей исключить доллар из средств ФНБ.
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Он уверен, что в ФНБ должна быть максимальной доля золота, так как его цена и ликвидность будет только расти. Но пока что на эту тему молчит Центробанк. А Россия, которая является золотодобывающей страной, продолжает терять золото: в прошлом году из страны было вывезено 320 тонн золота, что недопустимо. И золотовалютные резервы должны быть на балансе Минфина, а не ЦБ.

Катасонов считает, что доллар не просто ослабнет, а "рухнет и исчезнет".

"США стремительно теряют свои позиции, и в любой момент может начаться бешеное бегство от доллара. От доллара начинают активно отползать. Наконец-то до некоторых наших жирафов дошло, что доллар - это очень ненадежная валюта. И от нее надо отползать как можно быстрее. А золото будет стремительно расти в цене. Так что это надо было делать еще вчера", - сказал Катасонов на "День ТВ".

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Теги: Валентин Катасонов, доллар, золото, ФНБ



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