На Ямале на автодороге Сургут - Салехард произошел провал грунта

На Ямале на 1292 километре автодороги Сургут - Салехард произошел провал грунта. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном дептрансе.

Инцидент произошел 6 июня. По данным ведомства, причиной провала стало то, что в районе перекрестка Салехард - Аксарка - Надым произошел разлом водопропускной трубы. На проблемном участке ввели ограничения по скорости движения. Для ликвидации произошедшего были привлечены все необходимые силы и средства.

"Участников дорожного движения просим быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков в месте производства дорожных работ", - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году практически на всех участках трассы Сургут - Салехард будут вестись дорожные работы. Также напомним, что на ремонт до 1 августа был закрыт участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра. Ранее трассу, по которой власти обещали круглогодичный проезд, размыло. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. Однако сейчас социально-значимые товары будут доставлять водным транспортом.