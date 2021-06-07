07 Июня 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале мастеру "Тернефтегаза" грозит срок за смерть рабочего

В Красноселькупском районе мастеру "Тернефтегаза" грозит срок за смерть рабочего, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

Во время расследования обвиняемый вину не признал. Дело ушло в сул.

Напомним, по версии следствия, 2 января работники ЗАО "Тернефтегаз" на Термокарстовом месторождении вели пропарку трубопровода пожарного водоснабжения от образовавшейся ледяной пробки. Слесарь-ремонтник, нарушив технологический процесс и правила безопасности, с помощью углошлифовальной машины сделал прорезь в теле трубопровода. В результате он разгерметизировался, выплеснулась воздушно-водяная эмульсия. Её поток серьёзно травмировал пострадавшего, он умер.

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Теги: Термокарстовое месторождение, вахтовик, гибель



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