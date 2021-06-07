Токио прокомментировал слова Путина о мирном договоре

Япония продолжит "упорно" вести переговоры с Россией о решении проблемы "северных территорий" (как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и заключении мирного договора. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, пишет Regnum.

По его словам, в Токио считают, что высказывания президента России Владимира Путина о том, что обсуждение этого вопроса должно проходить с учетом поправок в Конституцию "подтверждает его намерение продолжить переговоры по мирному договору".

Ранее Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ заявил, что внесенные Россией изменения в конституцию не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться. При этом он отметил, что никогда Москва, ни во времена СССР, ни после его распада, не соглашалась на признание за Японией островов Курильской гряды.

Напомним, в середине января этого года генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като также заявил, что Япония настроена вести "настойчивые переговоры" с Россией. Кацунобу добавил, что уже после внесения изменений в российскую Конституцию (которые запрещают отчуждение территорий страны) экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил договоренность о том, чтобы ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1965 года.