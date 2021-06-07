07 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский сильно разочарован позицией США по "Северному потоку-2"

Украинский президент Владимир Зеленский выразил удивление и разочарование позицией США по "Северному потоку-2". Об этом он сказал в интервью Axios.
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По его словам, США были для него "последним оплотом", поэтому он был неприятно удивлен отказом от санкций, а также тем, что узнал об этом из прессы, а не в личном общении. Такими не должны быть отношения между "стратегическими партнерами". При этом Зеленский верит в то, что это лишь тактика Джо Байдена. В противном случае он пригрозил США, что Россия может их обыграть.

Также Зеленский призвал НАТО "немедленно" принять к себе Украину, которой очень нужна помощь альянса именно сейчас.

Интересно, что на фоне новостей о скорой достройке "Северного потока-2" глава МВД Украины Арсен Аваков заявил даже, что украинскую ГТС Россия попытается... взорвать. Он не сказал так прямо, но было ясно, что он имеет в виду.

"Наверняка Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот поэтому пускаем газ через Северный поток-2", - сказал Аваков.

Похоже, Украина пустил в ход свой обычный "газовый" прием - шантаж Европы.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин объявил о завершении укладки первой "нитки" газопровода "Северный поток-2". Ранее в Кремле заявили, что опасения Зеленского об "отключении" Украины от транзита газа беспочвенны: в Москве рассчитывают, что объемы транзита в Европу будут расти, и украинское направление тоже может быть востребовано.

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Теги: Украина, Северный поток, США, Владимир Зеленский



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