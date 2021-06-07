Свердловские власти потратили 269 тысяч на такси во время ПМЭФ

Согласно информации на сайте госзакупок, представители Свердловской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2021 г. потратили на собственную транспортировку 268,8 тыс. руб. Данные расходы предусматривали такси и аренду легковых авто с водителями на 4-дневный период.

Заказчиком выступила "Корпорация развития Среднего Урала", которая принадлежит региональному правительству. Поставщиком выступило ООО "РК Сервис".

Свердловские чиновники позволяют себе столь крупные траты на фоне того, что государственный долг региона перевалил за отметку 120 млрд. Еще в начале 2020 г. он составлял 77,2 млрд. А к 2026 г., по прогнозам властей, показатель достигнет 216 млрд руб. В апреле стало известно, что правительство региона намерено привлечь новые кредиты, в том числе и для погашения госдолга. Как следует из материалов на сайте госзакупок, областное министерство финансов объявило три закупки на открытие возобновляемых кредитных линий с общей суммой в 10 млрд руб.

Отметим также, что регион находится в списке далеко не самых привлекательных для инвестиционных вложений. Рейтинг был презентован там же на ПМЭФ. Аутсайдерами по инвестиционному климату среди регионов УрФО оказались Свердловская, Курганская области и ЯНАО, а также Пермский край в ПФО. Более привлекательными стали даже, например, Магаданская область и Калмыкия.

Такую оценку подтвердило и отсутствие сообщений о подписании губернатором Евгением Куйвашевым на ПМЭФ каких-то крупных инвестконтрактов и договоров.

Напомним, что билет "Премиум" на форум в этом году обошелся VIP-ам в 960 тыс. руб. Для сравнения, в прошлом году стоимость билета составляла 410 тыс. руб.