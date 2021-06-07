07 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
вырубка, пенек, пень (2018) | Фото: pavel-pashkov.ru

В Челябинске после вырубки исторической даурской лиственницы уволили двух руководителей учреждений

В Челябинске после вырубки даурской лиственницы, посаженой в 1905 году, уволили двух руководителей муниципальных учреждений.

Напомним, 1 июня на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной срубили три дерева – лиственницу даурскую и две сибирские ели. В мэрии города сообщили, что снос был осуществлен, поскольку дерево погибло. На инцидент отреагировал губернатор региона Алексей Текслер. Он поручил провести расследование по данному факту с привлечением экспертов.

О результатах служебной проверки сегодня сообщили в администрации Челябинска. Принято решение расторгнуть трудовые договоры с руководителем МБУ "Геоцентр" Константином Антроповым и руководителем МКУ "АТИ" Владимиром Жучковым.

"По поручению главы города в этом и других районах города будут высажены новые даурские лиственницы высотой около 2 метров", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Теги: деревья, даурская лиственница, ель, Алексей Текслер,



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