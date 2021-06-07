ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб, работавшего в России

Федеральная служба безопасности сообщила о разоблачении гражданина Украины Алексея Семеняки, работавшего в России в интересах украинских спецслужб. По данным ФСБ, он "длительное время оказывал консультативную помощь СБУ для нанесения ущерба безопасности РФ".

В ФСБ также сообщили, что мужчина был выдворен из России, так и не успев нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации - ему запретили въезд на территорию нашей страны на 25 лет.