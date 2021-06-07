"Больших осадков пока не видно". Свердловские синоптики заявили о засухе

Свердловские синоптики рассказали, как долго в регионе продлится засуха.

Напомним, недавно Росгидромет спрогнозировал летнюю засуху в трех уральских регионах. По словам специалистов, сейчас заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, засушливые явления сложились уже давно, поскольку май на Среднем Урале был исключительно сухим месяцем.

"Конечно, влага нужна, ее не хватает. Как долго это продлится? Проходящие атмосферные фронты дают немного осадков, и в обозримый период, скажем, до 17-18 числа, больших осадков не видно", - рассказала Шепоренко, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, на прошлой неделе прошли хорошие дожди при движении циклона на севере Челябинской области и частично – в Курганской области.

"Но у нас этих осадков было не так много. Поэтому и высокая пожарная опасность, и засушливость будут сохраняться, по крайней мере, неделю", - уточнила синоптик.

Напомним, что по прогнозам Свердловскую область ждет жаркое лето. При этом сами синоптики не считают его аномальным.