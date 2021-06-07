Кабмин не обсуждает продление ценовых соглашений на подсолнечное масло

Российский кабмин не обсуждает продление соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Почему они действуют до осени: это связано с сельскохозяйственным годом, с новым урожаем и с возможностями наших масложировых заводов", - сказала Абрамченко РИА Новости.

По поводу окончания действия соглашений по сахару вице-премьер уточнила, что единственным обсуждаемым инструментом "мягкого регулирования" являются возможные сахарные интервенции. Решение об их запуске пока не принято.

Ранее сообщалось, что Россия может расширить ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать роста цен. Правительство РФ обсуждает варианты поддержки экспорта продовольствия с одновременной защитой внутреннего рынка, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

Напомним, соглашения, подписанные с подачи кабмина между производителями и розничными торговыми сетями по подсолнечному маслу, продлены до 1 октября (с фиксацией цены на уровне 110 руб. за литр).