ТМК внедрила лазерную систему контроля качества листового проката

На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) установлено новое высокоточное оборудование для лазерного контроля поверхностных дефектов листового проката. Инвестиции в проект составили свыше 20 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, автоматизированная система введена в эксплуатацию на линии формовки в цехе по производству труб большого диаметра ("Высота 239"). 69 лазерных 2D-приборов, которыми оснащено оборудование, измеряют неровности поверхности и позволяют выявить дефекты листа глубиной от 0,2 мм.

По словам управляющего директора ЧТПЗ Валентина Тазетдинова, чтобы соответствовать высоким требованиям клиентов, на производстве постоянно внедряются в технологический процесс передовые практики.

"Проверка листового проката при помощи новой установки не предусмотрена нормативной документацией на трубы - это дополнительная операция, реализованная по инициативе компании и направленная на повышение надёжности продукции", - добавил Валентин Тазетдинов.