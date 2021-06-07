Минэкономразвития считает, что инфляция в 2021 году превысит прогноз в 4,3%

Минэкономразвития России заявило о возможном превышении инфляцией в этом году запланированных правительством параметров. Так, изначально ведомство прогнозировало инфляцию по году в 4,3%, но в последние месяцы она составляла порядка 5,8% (данные, озвученные Владимиром Путиным на ПМЭФ).

Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью изданию Financial Times заявил: ""Мы считаем, что она (инфляция) будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле. Но в то же время это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся".

Под "управляться", вероятно, подразумевается новое повышение ключевой ставки, которое может произойти уже в ближайшую пятницу. Эксперты сходятся во мнении, что ЦБ ставку повысит, а не оставит на текущем значении в 5% (с 26 апреля).