07 Июня 2021
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садовничий виктор антонович ректор мгу имени ломоносова (2010) | Фото: Накануне.ru

В МГУ может появиться два новых факультета - Садовничий

В Московском государственном университете могут появиться два новых факультета, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. В интервью ТАСС он рассказал, что "есть мысли о новых факультетах и центрах".

Одним из новых направлений может стать изучение мозга, Садовничий считает его очень перспективным сегодня и в будущем. "Вторая идея связана с искусственным интеллектом. Здесь надо точно понять, что это такое", - сообщил ректор МГУ.

Сейчас структура МГУ включает 41 факультет, семь филиалов.

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Теги: мгу, виктор садовничий, факультет, мозг, искусственный интеллект



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