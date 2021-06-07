В МГУ может появиться два новых факультета - Садовничий

В Московском государственном университете могут появиться два новых факультета, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. В интервью ТАСС он рассказал, что "есть мысли о новых факультетах и центрах".

Одним из новых направлений может стать изучение мозга, Садовничий считает его очень перспективным сегодня и в будущем. "Вторая идея связана с искусственным интеллектом. Здесь надо точно понять, что это такое", - сообщил ректор МГУ.

Сейчас структура МГУ включает 41 факультет, семь филиалов.