07 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Эскизы проекта к фестивалю &quot;Атмосфера&quot;-2021 в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба &quot;Green Park&quot; Екатеринбург

Сквер на Площади 1905 года. "Green Park" опубликовали эскизы фестиваля "Атмосфера"-2021 в центре Екатеринбурга

Компания "Территория ландшафтных решений Green Park" показала, как будет выглядеть Площадь 1905 г. в Екатеринбурге во время проведения III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера-2021". Совместно с компанией, мероприятие проводит администрация города, комитет благоустройства и управление культуры. Фестиваль будет проходить с 14 по 22 августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Green Park", на центральной парковке уральской столицы будет построен зеленый сквер, формы которого напоминают увеличенные клетки растений. В саду, помимо деревьев, зелени и цветов, также разместят амфитеатр, водоем, мост, зону релакса, фуд-корт и пространство для спорта. Более того, гости и жители города смогут принять участие в экскурсиях с рассказом о растениях и ландшафтных тенденциях, образовательных мероприятиях и мастер-классах в "Зеленом лектории", а также насладиться музыкальными концертами.

Эскизы проекта к фестивалю "Атмосфера"-2021 в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба "Green Park" ЕкатеринбургЭскизы проекта к фестивалю "Атмосфера"-2021 в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба "Green Park" Екатеринбург

"Продумывая концепцию фестиваля, мы решили обратиться к основе основ жизни на Земле - клетке. Именно ее строение определило плавные линии зеленой территории фестиваля. Клетки, объединяясь, образуют структуру великолепных растений, так и разрозненные парки города могут соединиться в зеленый каркас города. Фестиваль станет очередным шагом в развитии программы комфортной городской среды", - рассказала, собственник и директор компании "Территория ландшафтных решений Green Park", организатор Фестиваля Юлия Сорокина.

Как считают организаторы, "Атмосфера" позволяет горожанам переосмыслить облик Екатеринбурга и подтолкнуть к мысли, что люди могут существовать в гармонии с природой, даже находясь в центре мегаполиса. В перспективе, фестиваль сможет привлекать в уральскую столицу больше туристов, поддерживающих эко-тренды в организации городского пространства наравне с Москвой и европейскими столицами.

Эскизы проекта к фестивалю "Атмосфера"-2021 в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба "Green Park" ЕкатеринбургЭскизы проекта к фестивалю "Атмосфера"-2021 в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба "Green Park" Екатеринбург

Фестиваль традиционно демонстрирует тренды ландшафтного искусства. Сад на площади 1905 г. возведут за две недели, а после празднования Дня города - демонтируют. Все растения фестиваля: деревья, кустарники, цветы будут высажены на центральных улицах города.

Напомним, что 4 июня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился начать подготовку к Третьему Евразийскому фестивалю ландшафтного искусства "Атмосфера", который будет приурочен к 298-летию уральской столицы. На этом же совещании было предложено расширить географию фестиваля, благодаря чему в 2022 г. в рамках его проведения планируется создать по небольшому скверу в каждом районе города. Эти сады останутся на своих местах навсегда и демонтировать их никто не будет.

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Теги: Площадь 1905 года, фестиваль, Атмосфера, сад



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