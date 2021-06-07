Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 с националистическим лозунгом на футболках

07 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом Украина
Форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. (2021) | Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 с националистическим лозунгом на футболках

Форма сборной Украины, утвержденная УЕФА, вызвала скандал. На футболках спортсменов изображен контур страны с Крымом, а также на них вышиты надписи "Слава Украине – героям слава!". В пресс-службе УЕФА заявили, что форма соответствует правилам организации в отношении экипировки.

Среди российских политиков новость вызвала критику. Впрочем, некоторые из них спокойно отнеслись к форме украинцев, мол, они могут хоть Аляску изобразить на своих футболках.

"Прием не новый. Называется тромплёй (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – "обманка", - пишет в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она также напомнила про корни лозунга, вышитого на футболках футболистов: "Это калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах). В качестве официального приветствия бандеровских сторонников из УПА (запрещена в России, - прим.) она была принята на II съезде украинских националистов в апреле 1941 г. в оккупированном Кракове: "Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: "Слава Украине", ответ – "Героям слава". Допускается сокращение приветствия: "Слава" – "Слава". Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог.

В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождение, а также отделить украинский национализм от поверженного немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего.

Организаторы и зрители Чемпионата Европы по футболу должны это знать", - пишет Захарова.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: сборная Украины по футболу, форма, националисты, УЕФА, Евро-2020



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети