Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 с националистическим лозунгом на футболках

Форма сборной Украины, утвержденная УЕФА, вызвала скандал. На футболках спортсменов изображен контур страны с Крымом, а также на них вышиты надписи "Слава Украине – героям слава!". В пресс-службе УЕФА заявили, что форма соответствует правилам организации в отношении экипировки.

Среди российских политиков новость вызвала критику. Впрочем, некоторые из них спокойно отнеслись к форме украинцев, мол, они могут хоть Аляску изобразить на своих футболках.

"Прием не новый. Называется тромплёй (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – "обманка", - пишет в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она также напомнила про корни лозунга, вышитого на футболках футболистов: "Это калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах). В качестве официального приветствия бандеровских сторонников из УПА (запрещена в России, - прим.) она была принята на II съезде украинских националистов в апреле 1941 г. в оккупированном Кракове: "Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: "Слава Украине", ответ – "Героям слава". Допускается сокращение приветствия: "Слава" – "Слава". Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог.

В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождение, а также отделить украинский национализм от поверженного немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего.

Организаторы и зрители Чемпионата Европы по футболу должны это знать", - пишет Захарова.