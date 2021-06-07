Новый мэр Сургута подведет первые итоги работы на пресс-конференции

Глава Сургута Андрей Филатов проведет большую пресс-конференцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Дата мероприятия пока не уточняется, однако известно, что она состоится в третьей декаде июня. На ней глава Сургута подведет первые итоги своей работы в качестве градоначальника. Отметим, что также участие в конференции примут заместители мэра.

Напомним, что в 27 февраля новым главой Сургута был назначен Андрей Филатов, который занимал пост председателя комитета думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике. На новой должности мэр провел ряд кадровых перестановок - структура и руководящий состав мэрии значительно изменились. 6 июня исполось 100 дней со дня вступления Андрея Филатова в должность главы Сургута.