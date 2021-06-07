07 Июня 2021
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проект, набережная нижневартовска, бизнес-центр рябина (2019) | Фото:n-vartovsk.ru

Набережную Нижневартовска оборудуют системой оповещения об угрозе теракта или его совершении

Набережную – одно из любимых мест отдыха вартовчан – оборудуют системой оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Ход работ на объекте проинспектировал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев, согласно действующему законодательству, место массового пребывания людей "Набережная реки Оби в створе улиц Мусы Джалиля и проспекта Победы" в обязательном порядке должно быть оснащено системой оповещения и управления эвакуацией.

"При обнаружении угрозы производится запуск оповещения с помощью дистанционного или стационарного пульта, запускаются все блоки управления системы, - пояснил Максим Коротаев. – Через динамик речевого оповещения горожане получат необходимую информацию, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации".

Все события с блока управления оповещением передаются в единую дежурно-диспетчерскую службу и центр мониторинга 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Югре. Монтаж системы оповещения, который выполняет ООО "Компания "АТЭК-СБ", практически завершён. На данный момент проведена прокладка кабеля по траншеям, установка столбов и монтаж колонок. Пусконаладочные работы и сдача объекта планируются до середины июня.

"Система оповещения является жизненно необходимой для обеспечения безопасности жителей нашего города, - отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко. – В этом году акцент был сделан на оснащение территории набережной, потому что здесь проходят общегородские мероприятия".

Аналогичной системой оповещения уже оборудована площадь Нефтяников, территория перед мемориалом "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", а также часть Комсомольского бульвара.

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Теги: Нижневартовск, набережная, теракт, оповещение



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