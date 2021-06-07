07 Июня 2021
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Политика За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Блинкен: Байден прямо скажет Путину, что ждет Россию в случае агрессивных действий

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Джо Байден планирует сказать Владимиру Путину на встрече в Женеве 16 июня.

Американский президент собирается "прямо и откровенно" рассказать российскому лидеру о том, что ожидает Москву в случае, если "агрессивные действия" России будут продолжаться, заявил госсекретарь.

Кроме того, по словам Блинкена, Байден хочет обсудить возможность совместного укрепления в сфере международной безопасности и стратегическую стабильность, а также контроль над вооружениями, передает Regnum.

В Белом доме заявляли, что необходимость проведения встречи главы США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным обусловлена желанием властей разобраться в намерениях Москвы.

Ранее Путин также озвучил темы, на которые хотел бы поговорить с президентом США Джо Байденом в Женеве. Он сообщил, что намерен обсудить с американским лидером стратегическую стабильность, урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемией и вопросы экологии.

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Теги: джо байден, владимир путин, энтони блинкен



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