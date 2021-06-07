В результате ДТП с лосем под Екатеринбургом погиб человек

В минувшее воскресенье в 22.40 на 12 км Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП с лосем, в результате которого погиб один водитель и пострадало два транспортных средства. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Согласно предварительным данным, водитель "Опель Зафира", направляясь в сторону Березовского, сбил животное, которое отлетело на автомобиль "БМВ Х3", движущийся во встречном направлении. Обе автомашины получили значительные механические повреждения.

В результате ДТП от полученных травм водитель "БМВ Х3" 1987 г.р. скончался. На месте аварии работали сотрудники МЧС, которые при помощи специального оборудования извлекали из транспорта тело погибшего. Второй водитель 1975 г.р. в результате ДТП не пострадал. Опыт вождения выжившего составляет 28 лет.

"Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, проведены все процессуальные действия, произведены замеры, опрошены очевидцы аварии, проезжающим транспортным средствам оказана помощь в беспрепятственном проезде места аварии", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, а также следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. По факту начато проведение расследования.