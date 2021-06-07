07 Июня 2021
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Происшествия В России
(2004) |

В "Роскосмосе" пропали миллионы, предназначенные для отправки американцев на МКС

В "Роскосмосе" похитили более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на МКС, пишут "Известия".

Расследование Следственного комитета выявило, что деньги вывели руководители компании "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации "Энергия" и других госпредприятий через фиктивных субподрядчиков.

По данным газеты, к махинации могут быть причастны бывшие топ-менеджеры "Энергии" Олег Волков и Николай Черленяк. Они скрылись за границей.

Кроме того, фигурантами уголовного дела являются бывший директор исследовательской компании ЦТП Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча.

Ранее СМИ сообщили о новых уголовных делах, связанных с махинациями при строительстве на космодроме Восточный. В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам.

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Теги: хищение, роскосмос, мкс



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