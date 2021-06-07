В Нижневартовске обновят разметку на улице, отремонтированной по нацпроекту

В Нижневартовске на улице Дзержинского (от Ленина до Интернациональной) обновляют дорожную разметку. Работы проводит подрядная организация ООО "НижневартовскДорСервис" в рамках гарантийных обязательств. В прошлом году этот участок был отремонтирован при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Весной специалисты департамента ЖКХ совместно с общественниками провели обследование всех дорог, которые были отремонтированы с 2019 г. в рамках нацпроекта "БКД". Ранее было проведено совещание со всеми подрядными организациями, где им были переданы все бланки выявленных недостатков. Многие уже приступили к устранению дефектов", - рассказал заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Коротаев.

По мнению специалистов ООО "НижневартовскДорСервис", износ разметки происходит из-за использования шипованной резины и чистки асфальта дороги грейдерами от снега зимой. Для упрощения выполнения и повышения качества работ компания приобрела новый аппарат для нанесения термопластика. Он способен наносить ширину линии 10 см, двойную линию и стоп-линию до 40 см.

"Мы рады тому, что подрядчик исполняет взятые на себя обязательства. Надеемся, что все недостатки устранят в сроки, которые установлены договором гарантии", - прокомментировал член общественной палаты Арзу Исмаилов.

Добавим, что в этом году ООО "НижневартовскДорСервис" начало ремонт дороги по улице Интернациональной (от Индустриальной до Зимней). Также в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут отремонтированы участки улиц Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина) и Ханты-Мансийской (от Омской до Интернациональной).

"Нацпроект "БКД" необходим для Нижневартовска. За последние два года, благодаря его реализации, заметно улучшилось качество дорог в городе. Депутатский корпус оказывает поддержку специалистам администрации Нижневартовска в контроле качества выполненных дорожных работ и нынешнего состояния. Отмечу команду департамента жилищно-коммунальных услуг, которая смогла наладить работу по устранению аварийных выбоин и колейностей на дорогах города", - сказал депутат думы Нижневартовска Дмитрий Давыдов.