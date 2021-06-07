Власти пригрозили туроператорам и перевозчикам, вывозящим россиян в "закрытые" страны

Ростуризм напомнил туроператорам о запрете на использование грузопассажирских рейсов для отправки клиентов в те страны, с которыми закрыто регулярное воздушное сообщение. Ранее аналогичное предостережение вынесла Росавиация.

Власти грозят аннулированием таких рейсов. "Коммерсант" отмечает, что такие угрозы уже привели к сокращению полетов и подорожанию турпакетов.

Росавиация и Ростуризм напомнили, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границы "возможно только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств".

Сейчас по решению оперштаба для россиян доступны 43 страны, включая Хорватию, Марокко, Грецию, Египет (Каир), куда путешественники летают на грузопассажирских и обычных рейсах.

Источник на рынке отмечает, что сейчас организованные тургруппы на грузопассажирских рейсах летают в основном на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба.

Издание приводит данные по одному из туроператоров, который на прошлой неделе на вторник еще продавал билеты на Кипр по 145 тыс. руб., а на среду – уже по 230 тыс. руб. Якобы, это связано с аннулированием допуска авиакомпаний на часть рейсов на Кипр.

Эксперты отрасли говорят, что ни Росавиация, ни Ростуризм не пригрозили нарушителям серьезными санкциями, так что те, скорее всего, продолжат перевозить этими полулегальными рейсами пассажиров, но, возможно, "прикроют" ситуацию чуть большим количеством грузов на каждом из рейсов.