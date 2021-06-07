07 Июня 2021
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Общество
Виктория Абрамченко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников

Вопрос о запрете памперсов по экологическим причинам не стоит на повестке дня, несмотря на невозможность их переработки, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей", - цитирует ее РИА Новости.

Абрамченко подчеркнула, что подгузники являются жизненно необходимым товаром, их объективно нечем заменить.

Точный список запретов появится после принятия основных законов, не менее половины товаров будут составлять те, которые нельзя переработать.

В конце мая Абрамченко сообщила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Речь о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде, пояснила она.

Напомним, в Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что запрет одноразового пластика в нашей стране является "перспективой нескольких лет".

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Теги: подгузники, переработка, виктория абрамченко



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