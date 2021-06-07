Российские коллекторы просят СКР возбудить уголовное дело на депутата Виталия Милонова

Коллекторы попросили Следственный комитет России проверить высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова в их адрес.

Письмо на имя Бастрыкина написали в Национальной организации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РБК.

Милонов неоднократно на страницах и в эфире СМИ поносил последними словами коллекторов. Например: "Из бандитов их [коллекторов] выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества".

Также Милонов называл их "сволочами", "негодяями", "гаденышами". Ранее НАПКА уже подавала в СКР заявление с просьбой привлечь депутата к ответственности по 282-й статье УК (разжигание розни и ненависти).

Милонов заявил, что такое обращение – это попытка коллекторов давить на него и запугивать. "Я надеюсь, что скоро ассоциация коллекторов будет называть себя шайкой или бандой, потому что именно так называют себя люди, занимающиеся незаконным промыслом. А вообще точка зрения коллекторов мне неинтересна, мне интересна точка зрения моих избирателей", - заявил Милонов.

Парламентарий считает, что у коллекторов не получится добиться возбуждения уголовного дела, поскольку они не являются социальной группой.