Российские коллекторы просят СКР возбудить уголовное дело на депутата Виталия Милонова

07 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
виталий милонов, депутат (2019) | Фото:росбалт

Российские коллекторы просят СКР возбудить уголовное дело на депутата Виталия Милонова

Коллекторы попросили Следственный комитет России проверить высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова в их адрес.

Письмо на имя Бастрыкина написали в Национальной организации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РБК. 

Милонов неоднократно на страницах и в эфире СМИ поносил последними словами коллекторов. Например: "Из бандитов их [коллекторов] выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества".

Также Милонов называл их "сволочами", "негодяями", "гаденышами". Ранее НАПКА уже подавала в СКР заявление с просьбой привлечь депутата к ответственности по 282-й статье УК (разжигание розни и ненависти).

Милонов заявил, что такое обращение – это попытка коллекторов давить на него и запугивать. "Я надеюсь, что скоро ассоциация коллекторов будет называть себя шайкой или бандой, потому что именно так называют себя люди, занимающиеся незаконным промыслом. А вообще точка зрения коллекторов мне неинтересна, мне интересна точка зрения моих избирателей", - заявил Милонов.

Парламентарий считает, что у коллекторов не получится добиться возбуждения уголовного дела, поскольку они не являются социальной группой.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коллекторы, виталий милонов, скр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети