07 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан рецидивист, до смерти избивший охранника торгового павильона

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в избиении охранника торговой точки. От полученных травм тот скончался в больнице.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось еще 30 мая возле торгового павильона на улице Ключевской. После жестокого избиения в ГКБ №36 был доставлен 58-летний мужчина с черепно-мозговой травмой. Впоследствии он потерял сознание и через несколько часов скончался.

По свидетельствам очевидцев, погибший исполнял обязанности охранника в торговой точке, у которой произошло преступление, а конфликт был вызван нежеланием посетителей платить за товар. На следующий день оперативниками уголовного розыска был задержан подозреваемый – 29-летний екатеринбуржец, судимый за кражи, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Как отметили в полиции, злоумышленник пытался переложить вину на своего приятеля, который находился вместе с ним. Однако проведенные следственно-оперативные мероприятия подтвердили его вину.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, в настоящее время задержанному уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Суд отправил его под арест. Теперь уральцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: охранник, избили, задержанный, Екатеринбург



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