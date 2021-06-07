07 Июня 2021
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Происшествия Пермский край
Пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Юго-Камский (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае в результате пожара погибли трое детей и один взрослый

Следователи Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели одного взрослого и троих детей в результате пожара в многоквартирном доме в п. Юго-Камский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на 7 июня текущего года. Во время тушения возгорания были обнаружены тела мужчины 1953 г.р., девочки 2014 г.р. и двух мальчиков 2009 и 2014 гг.р. На месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов и эксперт пожаротехник под руководством замруководителя следственного управления Дмитрия Анащенко.

Пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Юго-Камский(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краюПожар в многоквартирном жилом доме в поселке Юго-Камский(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Несмотря на это, судебно-медицинская экспертиза, проведенная на месте, показала, что погибшие не являются жертвами насильственного преступления.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается", - сообщают в пресс-службе.

Помимо этого, СКР будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также органов здравоохранения и образования.

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Теги: пожар, смерть, дети



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