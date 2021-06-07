В Японии арестован помощник капитана траулера "Амур"

Третий помощник капитана российского траулера "Амур" арестован в городе Момбэцу по делу о столкновении с японской шхуной. Именно он нес вахту во время ЧП.

Гражданин России был арестован береговой охраной. Штурман подозревается в нарушениях в ходе маневрирования транспортным средством, пишет Regnum.

Напомним, российское и японское суда столкнулись у берегов у берегов острова Хоккайдо 26 мая, три японских моряка погибли. "Амур" на добровольной основе принял решение остаться в порту Момбэцу в Японии до конца расследования инцидента.