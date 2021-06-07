07 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
Российское и японское суда столкнулись у берегов Японии (2021) | Фото: Telegram / Mash

В Японии арестован помощник капитана траулера "Амур"

Третий помощник капитана российского траулера "Амур" арестован в городе Момбэцу по делу о столкновении с японской шхуной. Именно он нес вахту во время ЧП.

Гражданин России был арестован береговой охраной. Штурман подозревается в нарушениях в ходе маневрирования транспортным средством, пишет Regnum.

Напомним, российское и японское суда столкнулись у берегов у берегов острова Хоккайдо 26 мая, три японских моряка погибли. "Амур" на добровольной основе принял решение остаться в порту Момбэцу в Японии до конца расследования инцидента.

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Теги: япония, амур, траулер амур, помощник капитана



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