07 Июня 2021
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Общество Свердловская область
ванна, ребенок (2017) | Фото:Накануне.RU

По ночам и без отключений: в Екатеринбурге начинается второй этап опрессовок

В Екатеринбурге сегодня начинается второй этап централизованных опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской теплосетевой компании, они продлятся с 7 по 11 июня. Испытания трубопроводов будут проводиться от насосных станций, в ночное время с 23 до 5 часов и без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

Как уточнили в ЕТК, в случае отсутствия горячей воды жителям уральской столицы необходимо обращаться в свои организации ЖКХ.

Напомним, первый этап опрессовок в Екатеринбурге продлился с 17 по 21 мая. Всего этим летом запланировано четыре этапа.

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Теги: опрессовки, график, вода, отключения, Екатеринбург



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