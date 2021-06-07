По ночам и без отключений: в Екатеринбурге начинается второй этап опрессовок

В Екатеринбурге сегодня начинается второй этап централизованных опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской теплосетевой компании, они продлятся с 7 по 11 июня. Испытания трубопроводов будут проводиться от насосных станций, в ночное время с 23 до 5 часов и без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

Как уточнили в ЕТК, в случае отсутствия горячей воды жителям уральской столицы необходимо обращаться в свои организации ЖКХ.

Напомним, первый этап опрессовок в Екатеринбурге продлился с 17 по 21 мая. Всего этим летом запланировано четыре этапа.