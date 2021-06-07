Алексей Вихарев вместе с дайверами принял участие в очистке Шарташа

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев вместе с активистами свердловского отделения "Российского экологического общества" и дайверами поучаствовал в акции по очистке озера Шарташ от мусора. Акция прошла в минувшую субботу, ее приурочили к Международному дню очистки водоёмов.

Как сообщил парламентарий в своих соцсетях, дайверы достали из Шарташа множество шин, из которых был когда-то сооружен импровизированный пирс, проволоку, бутылки, обломки веток, доски, много бытового мусора. В это время на берегу мусор убирали активисты свердловского отделения РЭО и другие волонтеры, многие приехали семьями, собирали мусор с детьми.

"Шарташ – любимое место отдыха горожан. Ко мне обратились жители Орджоникидзевского и Кировского районов с просьбой организовать здесь субботник. Коллеги из Свердловского отделения РЭО идею поддержали. Также обратился к знакомым дайверам из клуба "Galiotis", решили провести совместную акцию. Приурочили её к Международному дню очистки водоёмов", - прокомментировал Алексей Вихарев.

По его словам, акцию планируется повторить в течение лета.