07 Июня 2021
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тбилиси (2018) | Фото: Накануне.ru

Умер сценарист фильмов "Кин-дза-дза" и "Мимино" Резо Габриадзе

В Тбилиси в возрасте 84-лет умер сценарист Резо Габриадзе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские издания.

Габриадзе являлся автором сценариев более 35 фильмов, включая "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Необыкновенная выставка", "Паспорт". В 1981 г. Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

Габриадзе родился 29 июня 1936 г. в Кутаиси. После создания Театра марионеток он, будучи режиссёром, драматургом, художником и скульптором, писал пьесы, создавал кукол и оживлял их на сцене своего театра.

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Теги: Резо Габриадзе, Театр марионеток



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