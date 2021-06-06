Умер сценарист фильмов "Кин-дза-дза" и "Мимино" Резо Габриадзе

В Тбилиси в возрасте 84-лет умер сценарист Резо Габриадзе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские издания.

Габриадзе являлся автором сценариев более 35 фильмов, включая "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Необыкновенная выставка", "Паспорт". В 1981 г. Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

Габриадзе родился 29 июня 1936 г. в Кутаиси. После создания Театра марионеток он, будучи режиссёром, драматургом, художником и скульптором, писал пьесы, создавал кукол и оживлял их на сцене своего театра.