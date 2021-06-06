07 Июня 2021
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Экономика В России Москва
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

"Россия может расширить ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать роста цен"

Россия может расширить ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать роста цен, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Правительство РФ обсуждает варианты поддержки экспорта продовольствия с одновременной защитой внутреннего рынка. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников, уточняет ТАСС. Также, по словам министра, наша страна может использовать гибкие экспортные пошлины в случае дальнейшего роста цен на продукты.

Напомним, в декабре 2020-го Госдума во втором чтении одобрила поправки, которые увеличивают полномочия правительства в части регулирования цен на "социально значимые товары". Автором поправок стал кабинет министров, и они вносились сразу во второе чтение – к законопроекту о статистическом учете.

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Теги: Максим Решетников. рост цен, сдерживание



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