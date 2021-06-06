В Башкирии в аварии пострадали четверо детей

В Башкортостане в аварии пострадали четверо детей. Оказание им помощи взял на контроль министр здравоохранения РФ. Материалы проверки могут быть переданы из полиции в СК, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, вечером 5 июня "ВАЗ-2115", которым управлял 28-летний бесправный житель Салавата, на трассе Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района опрокинулся в кювет, сообщили Накануне.RU в республиканской прокуратуре. Пострадали четверо детей в возрасте от года до 11 лет и 25-летняя супруга водителя.

Сотрудники регионального управления СКР ходатайствуют перед прокурором района о передаче материалов проверки, начавшейся по факту трагедии, из полиции в СК. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Башкирии, сообщили Накануне.RU в минздраве.

"Автомобиль, в котором находились двое взрослых и четверо детей, съехал в кювет и опрокинулся. В данный момент троих пострадавших детей эвакуировали санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы, их состояние – тяжёлое. Пострадавшая женщина и ещё один ребёнок госпитализированы в ближайшую к месту ДТП центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - уточнили в минздраве.