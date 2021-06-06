В Башкирии в аварии пострадали четверо детей

07 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО
Уфа (2018) | Фото: Накануне.RU

В Башкирии в аварии пострадали четверо детей

В Башкортостане в аварии пострадали четверо детей. Оказание им помощи взял на контроль министр здравоохранения РФ. Материалы проверки могут быть переданы из полиции в СК, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, вечером 5 июня "ВАЗ-2115", которым управлял 28-летний бесправный житель Салавата, на трассе Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района опрокинулся в кювет, сообщили Накануне.RU в республиканской прокуратуре. Пострадали четверо детей в возрасте от года до 11 лет и 25-летняя супруга водителя.

Сотрудники регионального управления СКР ходатайствуют перед прокурором района о передаче материалов проверки, начавшейся по факту трагедии, из полиции в СК. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Башкирии, сообщили Накануне.RU в минздраве.

"Автомобиль, в котором находились двое взрослых и четверо детей, съехал в кювет и опрокинулся. В данный момент троих пострадавших детей эвакуировали санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы, их состояние – тяжёлое. Пострадавшая женщина и ещё один ребёнок госпитализированы в ближайшую к месту ДТП центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - уточнили в минздраве.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: авария, кювет, дети, пострадавшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети