В Нижневартовске машина протаранила остановку с людьми: один человек погиб, один пострадал

В Нижневартовске разыскивают водителя "Лады Гранты", врезавшейся в автобусную остановку. В момент аварии на остановке находились люди. По данным Telegram-канала Life Shot, 51-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, 33-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предположительно, в автомобиле находилась молодая пара и двое детей. После ДТП все они, за исключением водителя, побежали домой.