Половина россиян выступает за ограничения для водителей электросамокатов

Половина россиян (49%) поддерживает введение ограничений на законодательном уровне для водителей самокатов и электросамокатов. Таковы данные опроса исследовательского центра Superjob.

Еще четверть (23%) выступает за отсутствие каких бы то ни было ограничений для владельцев и арендаторов самокатов, остальные не смогли высказать четкого мнения.

Чаще всего за ограничения выступают граждане старше 35 лет, а в группе до 34 лет противников и сторонников ограничений примерно поровну.

Большинство выступающих за ограничения считают, что нужно установить предельную скорость для самокатов. Также предлагают обязать водителей самокатов иметь водительские права. Еще одна мера – выделить отдельные полосы движения для самокатов, передают "Ведомости".

Напомним, в последние недели в крупных российских мегаполисах произошло несколько аварий и инцидентов с участием самокатов, в которых пострадали люди. После этого общественники и власти стали призывать к ограничениям движения электросамокатов, особенно прокатных. Так, например, в Москве власти ограничат движение самокатов 25 км/ч.