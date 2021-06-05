05 Июня 2021
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Общество В России
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Половина россиян выступает за ограничения для водителей электросамокатов

Половина россиян (49%) поддерживает введение ограничений на законодательном уровне для водителей самокатов и электросамокатов. Таковы данные опроса исследовательского центра Superjob.

Еще четверть (23%) выступает за отсутствие каких бы то ни было ограничений для владельцев и арендаторов самокатов, остальные не смогли высказать четкого мнения.

Чаще всего за ограничения выступают граждане старше 35 лет, а в группе до 34 лет противников и сторонников ограничений примерно поровну.

Большинство выступающих за ограничения считают, что нужно установить предельную скорость для самокатов. Также предлагают обязать водителей самокатов иметь водительские права. Еще одна мера – выделить отдельные полосы движения для самокатов, передают "Ведомости".

Напомним, в последние недели в крупных российских мегаполисах произошло несколько аварий и инцидентов с участием самокатов, в которых пострадали люди. После этого общественники и власти стали призывать к ограничениям движения электросамокатов, особенно прокатных. Так, например, в Москве власти ограничат движение самокатов 25 км/ч.

 

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Теги: электросамокат, ограничение скорости, прокат, опрос, россияне



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