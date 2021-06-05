05 Июня 2021
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Россия - Египет, ЧМ-2018 (2018) | Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу выиграла последний матч перед Евро-2020

Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче против Болгарии с минимальным разрывом – 1:0. Матч прошел в Москве на стадионе "Динамо".

Единственный гол игры на 84-й минуте с пенальти забил Александр Соболев.

Последний контрольный матч перед Евро-2020 принес немало травм российским футболистам. Так, стало известно, что на разминке перед игрой травму икроножной мышцы получил Федор Кудряшов, передает РБК. Во втором тайме Дмитрий Баринов получил удар локтем по носу, у него пошла кровь. Игрок просился продолжить игру, но главный тренер сборной Станислав Черчесов решил не рисковать и заменил его.  

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье. Российской команде предстоит играть в группе В, где ей будут противостоять сборные Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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Теги: сборная россии по футболу, евро-2020, товарищеский матч



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