Полиция в Тыве задержала водителя перевернувшегося грузовика с людьми

В Чаа-Хольском районе Республики Тыва задержали 38-летнего водителя, который вез в кузове грузовика 20 человек и сбежал после того, как машина перевернулась.

По данным РИА Новости, водителя задержали на одной из чабанских стоянок.

Авария произошла в 40 км от села Чаа-Холь. В кузове грузовика ГАЗ-3307, не предназначенном для пассажирских перевозок, находились 20 человек – родственники ехали молиться на одну из окрестных гор. Пострадал 21 человек, включая пятерых детей, семеро человек, в том числе двоих детей, госпитализированы. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их перевозят в Кызыл.