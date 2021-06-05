05 Июня 2021
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Происшествия Сибирский ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Полиция в Тыве задержала водителя перевернувшегося грузовика с людьми

В Чаа-Хольском районе Республики Тыва задержали 38-летнего водителя, который вез в кузове грузовика 20 человек и сбежал после того, как машина перевернулась.

По данным РИА Новости, водителя задержали на одной из чабанских стоянок.

Авария произошла в 40 км от села Чаа-Холь. В кузове грузовика ГАЗ-3307, не предназначенном для пассажирских перевозок, находились 20 человек – родственники ехали молиться на одну из окрестных гор. Пострадал 21 человек, включая пятерых детей, семеро человек, в том числе двоих детей, госпитализированы. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их перевозят в Кызыл.

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Теги: грузовик, оставление места дтп, водитель



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Ранее 05.06.2021 15:40 Мск В Тыве 20 человек пострадали в ДТП с грузовиком


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