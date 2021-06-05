"Устроили какие-то вопли": Белоусов снова пошел в атаку на металлургов

05 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Андрей Белоусов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Устроили какие-то вопли": Белоусов снова пошел в атаку на металлургов

Бурное обсуждение слов первого вице-премьера Андрея Белоусова на ПМЭФ не остудило его пыла. На встрече с участниками международного молодежного экономического форума сегодня он продолжил нелестно отзываться о металлургах, которых ранее обвинил в "нахлобучивании государства".
Читайте также:

Белоусов возмутился недовольством бизнесменов, которые жаловались на повышение НДПИ: "Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке (экономики в пандемию – прим. ред.) 4 трлн руб., у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", - цитирует Белоусова "Прайм".

Накануне Владимир Путин хоть и пожурил Белоусова за "резкость высказываний", но по сути вице-премьера поддержал: "Что касается металлургов: прошу не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в запале дискуссионном высказался несколько резковато. Но дело в том, что отрасль начала получать сверхдоходы. И хочет получать их не только на экспорте, но и внутри страны. Понять их [бизнесменов] можно – чего ж терять деньги, если их можно заработать. Другое дело, что это приводит к перекосам в экономике. Это касается не только металлургов. Например, в энергетике, в нефтянке, в продовольствии: цены поднялись на мировом рынке – и у нас поднялись".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: андрей белоусов, металлурги, ндпи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети