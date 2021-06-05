"Устроили какие-то вопли": Белоусов снова пошел в атаку на металлургов

Бурное обсуждение слов первого вице-премьера Андрея Белоусова на ПМЭФ не остудило его пыла. На встрече с участниками международного молодежного экономического форума сегодня он продолжил нелестно отзываться о металлургах, которых ранее обвинил в "нахлобучивании государства".

Белоусов возмутился недовольством бизнесменов, которые жаловались на повышение НДПИ: "Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке (экономики в пандемию – прим. ред.) 4 трлн руб., у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", - цитирует Белоусова "Прайм".

Накануне Владимир Путин хоть и пожурил Белоусова за "резкость высказываний", но по сути вице-премьера поддержал: "Что касается металлургов: прошу не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в запале дискуссионном высказался несколько резковато. Но дело в том, что отрасль начала получать сверхдоходы. И хочет получать их не только на экспорте, но и внутри страны. Понять их [бизнесменов] можно – чего ж терять деньги, если их можно заработать. Другое дело, что это приводит к перекосам в экономике. Это касается не только металлургов. Например, в энергетике, в нефтянке, в продовольствии: цены поднялись на мировом рынке – и у нас поднялись".

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