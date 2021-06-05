Девочка, раненная "химмашевским стрелком", начала дышать самостоятельно

Девятилетняя девочка, раненая в Екатеринбурге 30 мая "химмашевским стрелком", начала дышать самостоятельно, ее сняли с искусственной вентиляции легких. Тем не менее, ее состояние остается тяжелым, хоть и стабильным, передает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Как ранее сообщало Накануне.RU, девочку прооперировали в областной детской клинической больнице №1, и только 3 июня стало известно, что в ее состоянии появилась положительная динамика, все это время она остается в реанимации.

Во время обстрела девочка находилась в машине с родителями. Одна из пуль попала в автомобиль, ребенок получил ранение в живот. Известно, что девочке пришлось удалить часть кишечника, также пуля задела позвоночник.

Устроившим стрельбу из балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и с "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

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