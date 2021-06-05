05 Июня 2021
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Происшествия Южный ФО
ДТП на переезде. (2021) | Фото: telegram-канал Подъём

Под Анапой поезд сбил машину на переезде – погибли два человека

Поезд сообщением "Москва-Анапа" на полном ходу сбил на железнодорожном переезде легковой автомобиль под Анапой.

По данным СМИ, легковой автомобиль вылетел на переезд на красный сигнал. Telegram-канал "Подъем" сообщает, что в салоне машины находились двое мужчин, они ехали в поселок Витязево. Оба погибли на месте от полученных ранений. Пассажиры резко затормозившего поезда не пострадали. От автомобиля осталась груда искореженного металла.

ДТП на переезде.(2021)|Фото: telegram-канал Подъём

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Теги: витязево, ж/д переезд, дтп с поездом



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