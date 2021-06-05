Под Анапой поезд сбил машину на переезде – погибли два человека

Поезд сообщением "Москва-Анапа" на полном ходу сбил на железнодорожном переезде легковой автомобиль под Анапой.

По данным СМИ, легковой автомобиль вылетел на переезд на красный сигнал. Telegram-канал "Подъем" сообщает, что в салоне машины находились двое мужчин, они ехали в поселок Витязево. Оба погибли на месте от полученных ранений. Пассажиры резко затормозившего поезда не пострадали. От автомобиля осталась груда искореженного металла.