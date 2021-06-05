В Тыве 20 человек пострадали в ДТП с грузовиком

В Тыве в ДТП более 20 человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля.

Грузовик вез пассажиров в кузове, пострадал 21 человек, в том числе пять детей. Семеро госпитализированы, в их числе два ребенка, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Telegram-канала Mash, все, кто находился в кузове — родственники. Раз в год они приезжают в Чаа-Хольский район из разных городов и едут молиться. Но в той местности плохая дорога, поэтому из своих машин люди пересели в грузовик. Когда начали подниматься в гору, большегруз опрокинулся.